إصابة مستشار نائب الرئيس الأمريكي بـ فيروس كورونا

ذكرت مصادر مطلعة، أن مارتي أوبست، أحد أقرب المستشارين السياسيين لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أصيب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأعلنت وكالة "بلومبرج" إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان "أوبست" قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس التاجي أم لا.

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