المكسيك تقترب من 887 ألف إصابة كورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، ارتفع إجمالى إصابات كورونا فى المكسيك إلى 886.800 إصابة، وبلغت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 88.743 حالة. وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤولو الصحة فى المكسيك، إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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