ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة و29 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 11 ألفًا و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 429 ألفا و181 حالة.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد :" انه تم تسجيل 29 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 10 آلاف و32 حالة".
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