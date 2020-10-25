مصطفى بكرى: تصريحات ماكرون ضد الإسلام وقاحة تعكس عنصرية بغيضة

هاجم الإعلامي مصطفي بكرى، الرئيس الفرنسي ماكرون بعد خطابه ضد الإسلام ودعمه للرسوم المسيئة للرسول .وغرد " مصطفى بكرى " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " إهانة ماكرون للإسلام ودعمه للرسوم المسيئة وقاحة مرفوضة ، تعكس عنصرية بغيضة ، تعدت كل الحدود ، ردّ فضيلة الإمام الأكبر. د أحمد الطيب شيخ الأزهر ، هو أبلغ تعبير عن حالة السخط والرفض والإدانة التي تعم العالم الإسلامي " .
وقال ماكرون خلال الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون: "صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر.
وتابع بكري: إهانة ماكرون للإسلام ودعمه للرسوم المسيئة وقاحة مرفوضه ، تعكس عنصرية بغيضة، تعدت كل الحدود ، رد فضيلة الإمام الأكبر. د أحمد الطيب شيخ الأزهر ، هو أبلغ تعبير عن حالة السخط والرفض والإدانة التي تعم العالم الإسلامي.
وقال ماكرون خلال الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون: "صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر.
وتابع بكري: إهانة ماكرون للإسلام ودعمه للرسوم المسيئة وقاحة مرفوضه ، تعكس عنصرية بغيضة، تعدت كل الحدود ، رد فضيلة الإمام الأكبر. د أحمد الطيب شيخ الأزهر ، هو أبلغ تعبير عن حالة السخط والرفض والإدانة التي تعم العالم الإسلامي.
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