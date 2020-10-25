الدوري السعودي.. الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، مساء السبت، تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الأرجنتيني لوسيانو فييتو قادما من سبورتينغ البرتغالي لثلاثة أعوام.

ونجحت إدارة الهلال في ضم فييتو (26 عاما) من أجل تعويض رحيل البرازيلي كارلوس ادواردو الذي انتقل إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكتب الهلال في حسابه الرسمي على تويتر "قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها إلى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي على تكفله بقيمة انتقال فييتو إلى الهلال".

ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أنها بلغت 7 ملايين يورو وحصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب سنوي.

وأورد الهلال بطل آسيا في موسم 2019 "يمتد عقد الأرجنتيني لوسيانو فييتو لمدة ثلاثة أعوام حتى 2023".

وقال إن التوقيع جرى "بعد اجتيازه الفحص الطبي في مدينة لشبونة البرتغالية، فيما ينتظر أن "يصل الرياض في الأيام القليلة المقبلة".

من جانبه، قال فييتو في شريط فيديو عرضه النادي "وصلت إلى هنا، إلى لشبونة وأنا أحمل معي ذكريات يستحيل أن انساها، خضت تجربة في بلادي مع راسينغ وبعدها انتقلت إلى أوروبا ولعبت في إسبانيا وإنجلترا قبل أن انتقل إلى البرتغال وارتدي شعار سبورتينغ".

وأضاف "مثلت منتخب بلادي تحت 20 عاما، وشاركت في جميع البطولات الأوروبية مع الأندية، وأنا الآن مستعد لخوض تحد آخر، في أكبر قارات العالم، القارة الآسيوية، وأنا سعيد لتمثيل بطلها الهلال".

ويستعد الهلال لملاقاة فريق أبها الثلاثاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

واستهل فييتو مسيرته في راسينغ كلوب (2011)، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني (2015) وحقق معه لقب أفضل ممرر في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد تحت إدارة مواطنه مواطنه دييغو سيميوني، حيث خاض تجربة مخيبة.

ذهب بعدها إلى إشبيلية على سبيل الإعارة ليستعيد مستواه، ثم تنقل بين فالنسيا وفولهام الإنجليزي على سبيل الاعارة، حتى استقر به الحال في سبورتينغ حيث خاض 40 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع سبعة.