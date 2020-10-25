بعد تركيا .. سفارة واشنطن فى أذربيجان تتلقى تهديدات بهجمات وعمليات خطف

كشفت السفارة الأمريكية فى أذربيجان، أمس السبت، عن تلقيها معلومات بشأن هجمات وعمليات خطف قد تستهدف مواطنين أمريكيين وأجانب هناك، على خلفية النزاع الدائر فى إقليم ناغورنى قره باغ.





وقالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى باكو عبر موقعها الإلكترونى، وأوردتها وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر، إن "سفارة الولايات المتحدة فى باكو تلقت معلومات تتمتع بالصدقية عن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أمريكيين وأجانب فى باكو". ودعت السفارة "الرعايا الأمريكيين إلى توخى المزيد من الحذر فى الأماكن التى قد يجتمع فيها أمريكيون أو أجانب"، بما فى ذلك الفنادق الكبيرة فى العاصمة، دون مزيد من التفاصيل عن مصدر هذه التهديدات. ويأتى تحذير الخارجية الأمريكية غداة تحذير مماثل أوردته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تهديدات بهجمات أو عمليات خطف قد تستهدف أمريكيين فى اسطنبول أو أماكن أخرى. وأثار تورط تركيا فى نزاع ناغورنى قره باغ قلق العديد من الدول الغربية منذ أعلنت أنقرة عزمها على مساعدة أذربيجان على "استعادة إقليم ناغورنى قره باغ".

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