بومبيو يعلن تقديم مساعدة ”إنسانية” للسودان بقيمة 81 مليون دولار

قال وزير الشؤون الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة أطلقها السبت، إن واشنطن قد خصصت 81 مليون دولار "كمساعدة إنسانية للشعب السوداني المتضرر من الأزمة التي تمر بها البلاد".
وقال بومبيو في التغريدة إن "الولايات المتحدة تعلن عن 81 مليون دولار كمساعدة إنسانية دعما للشعب السوداني المتضرر من الأزمة". واعتبر هذا المسعى "دليلا على تصدر بلاده طليعة الدول التي تقدم للشعوب المحتاجة مساعدات إنسانية".
يأتي الإعلان عن هذه المساعدة الأمريكية غداة الاتفاق السوداني الإسرائيلي بوساطة واشنطن على تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب ورفع السودان من القائمة الأمريكية للدول المصنفة لديها "إرهابية".
يعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة حيث بلغت ديونه الخارجية 60 مليار دولار بموارد ضعيفة ومعدل تضخم بلغ 167 بالمائة في شهر أغسطس الماضي.
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