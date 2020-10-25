قالت تركيا إنها قررت تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها ”أوروتش رئيس“ في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، في خطوة من المقرر أن تؤجج التوتر في المنطقة.
وتركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.
ونشب النزاع في أغسطس عندما أرسلت تركيا السفينة أوروتش رئيس إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالأحقية فيها.
وأشار إخطار صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى أن السفينة أوروتش رئيس والسفينتين أتامان وجنكيز خان ستواصل العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان إخطار سابق قد ذكر أن أعمال المسح في المنطقة مستمرة حتى 27 تشرين الأول/ أكتوبر.
وسحبت أنقرة أوروتش رئيس الشهر الماضي لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي سعت قبرص خلالها لفرض عقوبات على تركيا، لكن تركيا أعادت السفينة هذا الشهر، ما أثار رد فعل غاضبا من اليونان وفرنسا وألمانيا.
وبعد القمة، قال الاتحاد إنه سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها في المنطقة، في خطوة قالت أنقرة إنها ستزيد التوتر في العلاقات بينها وبين التكتل. وتقول تركيا إن عملياتها تُجرى داخل الجرف القاري الخاص بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تمدد فترة التنقيب في منطقة متنازع عليها بشرق المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.