تركيا تمدد فترة التنقيب في منطقة متنازع عليها بشرق المتوسط‎

قالت تركيا إنها قررت تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها ”أوروتش رئيس“ في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، في خطوة من المقرر أن تؤجج التوتر في المنطقة.

وتركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.

ونشب النزاع في أغسطس عندما أرسلت تركيا السفينة أوروتش رئيس إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالأحقية فيها.

وأشار إخطار صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى أن السفينة أوروتش رئيس والسفينتين أتامان وجنكيز خان ستواصل العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان إخطار سابق قد ذكر أن أعمال المسح في المنطقة مستمرة حتى 27 تشرين الأول/ أكتوبر.

وسحبت أنقرة أوروتش رئيس الشهر الماضي لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي سعت قبرص خلالها لفرض عقوبات على تركيا، لكن تركيا أعادت السفينة هذا الشهر، ما أثار رد فعل غاضبا من اليونان وفرنسا وألمانيا.

وبعد القمة، قال الاتحاد إنه سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها في المنطقة، في خطوة قالت أنقرة إنها ستزيد التوتر في العلاقات بينها وبين التكتل. وتقول تركيا إن عملياتها تُجرى داخل الجرف القاري الخاص بها.