لم أر مثل ذلك من قبل.. ترامب يسخر من مسيرة جو بايدن بالسيارات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، حيث وصفه بأنه "سياسي منهك ومتعب"، عندما بدأ سلسلة من التجمعات الانتخابية في ولايات جديدة أمس السبت.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سخر ترامب من بايدن، لعقده مسيرات بالسيارات، بدلًا من التجمعات الانتخابية الحاشدة خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب: "الناس في السيارات - لا أفهم ذلك"، مضيفا: "لم أر قط سيارات قليلة جدًا مثل ذلك.. لم تكن السيارات حتى في تباعد.. كانوا قريبين جدًا من بعضهم البعض".

وكانت حملة بايدن عقدت عن قصد تجمعات أصغر، لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث ظهر العديد من مؤيدي نائب الرئيس السابق في سياراتهم بولاية بنسلفانيا أمس السبت.

وقال بايدن في التجمع: "أتمنى أن أذهب من سيارة إلى سيارة لألتقي بكم جميعًا.. لا أحب فكرة المسافات، لكنها ضرورية": "ما لا نريد القيام به هو أن نصبح منتشرين فائقين".

فيما واصل الرئيس ترامب تنظيم التجمعات الحاشدة على الرغم من زيادة الإصابات بفيروس كورونا وبخاصة الغرب الأوسط الذي سيكون ساحة كبيرة للمعركة الانتخابية.