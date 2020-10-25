انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، حيث وصفه بأنه "سياسي منهك ومتعب"، عندما بدأ سلسلة من التجمعات الانتخابية في ولايات جديدة أمس السبت.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سخر ترامب من بايدن، لعقده مسيرات بالسيارات، بدلًا من التجمعات الانتخابية الحاشدة خلال جائحة فيروس كورونا.
وقال ترامب: "الناس في السيارات - لا أفهم ذلك"، مضيفا: "لم أر قط سيارات قليلة جدًا مثل ذلك.. لم تكن السيارات حتى في تباعد.. كانوا قريبين جدًا من بعضهم البعض".
وكانت حملة بايدن عقدت عن قصد تجمعات أصغر، لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث ظهر العديد من مؤيدي نائب الرئيس السابق في سياراتهم بولاية بنسلفانيا أمس السبت.
وقال بايدن في التجمع: "أتمنى أن أذهب من سيارة إلى سيارة لألتقي بكم جميعًا.. لا أحب فكرة المسافات، لكنها ضرورية": "ما لا نريد القيام به هو أن نصبح منتشرين فائقين".
فيما واصل الرئيس ترامب تنظيم التجمعات الحاشدة على الرغم من زيادة الإصابات بفيروس كورونا وبخاصة الغرب الأوسط الذي سيكون ساحة كبيرة للمعركة الانتخابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لم أر مثل ذلك من قبل.. ترامب يسخر من مسيرة جو بايدن بالسيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.