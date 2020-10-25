ألمانيا .. 429 ألف إصابة بـ فيروس كورونا





أكدت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، تسجيل 11176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلد الأوروبى إلى 429.181 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجى.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، كشفت البيانات عن ارتفاع حالات الوفاة جراء جائحة وباء كورونا فى ألمانيا إلى 10032 وفاة، وذلك فى أعقاب تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأخيرة.

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