61 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية

وبحسب الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض الوقاية منها، استقرت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية عند 457 وفاة، وفقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الإخبارية الرسمية فى سول.
وأشارت الوكالة إلى أنه من بين الإصابات الجديدة، هناك 50 إصابة محلية و11 إصابة بين الأشخاص القادمين من الخارج، إضافة إلى تعافى 35 شخصًا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء التام، ما يرفع عدد المتعافين 23 ألفًا و 869 شخصًا.
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