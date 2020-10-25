قطر تواصل التغريد خارج السرب العربي.. وتدعم البضائع والمنتجات التركية

لا تزال قطر تواصل كعادتها التغريد خارج السرب العربي، والوقوف إلى جانب النظام التركي الذي يسعى لتنفيذ أجندة توسعية "خبيثة" في المنطقة.

وبدلًا من الوقوف إلى جانب أشقائها الخليجيين في حملة مقاطعة بضائع أنقرة، أطلقت شركة "الرونق" أحد أكبر المتاجر القطرية حملة تعريف بالمنتجات التركية.

ووفقًا لوكالة "الأناضول" التركية، دعمت الشركة القطرية الشهيرة المنتجات التركية، ووضعت ملصقات تحمل علم أنقرة على جميع المنتجات التركية الموجودة لديها، وقامت بتخفيض سعر بيع الجملة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "الرونق"، محمد إبراهيم الدرويش، إن هذه الخطوة تعود إلى عدة أسباب، منها وقوف تركيا مع قطر وقت المقاطعة.

وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قد قطعت علاقتها بقطر، لدعمها الإرهاب وتمويله عبر العالم، مثلما تفعل تركيا أيضا التي تساند الجماعات المتطرفة، وترعى الكثير من الجماعات الإرهابية في العالم.

ولفت إلى أن "هناك متاجر قطرية بدأت التواصل معنا للقيام بنفس النظام الذي قمنا به وتخصيص جوانب كاملة وتوسيعها لوضع المنتجات التركية المختلفة حتى يعرف الزبائن أنها من تركيا ويقبلون على شرائها".

وشنت شركات في المملكة العربية السعودية ونشطاء مقاطعة شعبية للمنتجات التركية، والتي امتدت إلى الجزائر والمغرب وتونس.

واشتكت شركات التصدير التركية، من تأخير تخليص بضائعها على حدود المغرب والجزائر، وسط تغيرات ملموسة في المعاملات التجارية، حيث عدّلت السلطات المغربية اتفاقًا تجاريًا مع تركيا بما يسمح برفع الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90%.

وتأتي الخطوات الجزائرية المغربية وسط اتهامات‬ لتركيا بإلحاق أضرار جسيمة باقتصادات تلك البلدان؛ جراء إغراقها بالبضائع على حساب صناعها المحليين.