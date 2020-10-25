نجلة صائب عريقات تكشف سر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

بعد 3 أسابيع من إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، كشفت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الأحد، عن آخر التطورات لحالته الصحية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على وضعه الصحي.

وأوضحت الدكتورة سلام عريقات، في تصريحات لـ"تليفزيون فلسطين"، أنه مر ثلاثة أسابيع على إصابة والدها بفيروس "كورونا"، أمضى منها أسبوعا في المستشفى، وما زال يتنفس باستخدام جهاز التنفس الصناعي متصلا بجهاز الايكمو لدعم وظائف الجهاز التنفسي.

وأضافت: قبل عدة أيام خضع لعميلة تنظير للرئة بينت نتائجها أنه لا يعاني من أي فيروسات ولا من أي أنواع بكتيريا، لكن تبين وجود نوع من أنواع الفطريات التي تؤثر على الناس الذين يعانون من مناعة ضعيفة، كونه خضع قبل ثلاث سنوات لعملية زراعة رئة.

وتمنت عريقات أن يتجاوب والدها مع الدواء وأن ينتصر على فيروس "كورونا".

ونقل عريقات (65 عاما) الأحد الماضي إلى مستشفى هداسا عين كارم إثر تدهور صحته، ولا يزال في وضع حرج.

وأوضحت السلطة الفلسطينية أن عريقات الذي تم تشخيص إصابته بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري يعيش برئة مزروعة منذ عام 2017.

وأمس الأول، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، عن إصابته والوزير أحمد مجدلاني بفيروس كورونا المستجد.