مظاهرات حاشدة في بغداد.. والجيش العراقي يحذر من إجراءات صارمة.. فيديو وصور

شهدت العاصمة العراقية، صباح اليوم الأحد، توافد آلاف المتظاهرين على ساحة التحرير في العاصمة بغداد؛ للمطالبة بالقضاء على الفساد.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر إن "أعداد المتظاهرين في بغداد تبلغ 900 في ساحة التحرير، و500 في العلاوي"، منوها أنه "تحرك بالوقت الحاضر من نقابة المهندسين الى ساحة الفارس أعداد تصل إلى 300 شخص تقريبا".

وأفادت وسائل الإعلام العراقية بانسحاب المتظاهرين، من منطقة العلاوي المقابلة لمكتب رئيس الوزراء للانضمام إلى رفاقهم في تظاهرة ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن تنظلق اليوم في جميع المحافظات العراقية تظاهرة كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد وإبعاد الفاسدين من سدة الحكم، فيما يأتي موعد التظاهرة اليوم تزامنا مع الذكرى الأولى لانطلاق "تظاهرات أكتوبر" التي انطلقت العام الماضي.

وبدوره، دعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير، في حين أشار إلى أن لدى الأجهزة الأمنية تعليمات "صارمة" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.

وحذر رسول في بيان له، أن "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".