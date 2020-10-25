إسرائيل تطلق السهم القاتل ضد حزب الله

في محاكاة لحرب ضد جماعة حزب الله اللبنانية، بدأ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مناورات واسعة النطاق تحت اسم "السهم القاتل" لتحسين قدرته الهجومية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن التدريبات التي تستغرق عدة أيام، والتي يطلق عليها اسم "السهم القاتل"، ستركز في الغالب على كيفية عمل مختلف المقرات ومراكز القيادة معًا والتواصل في زمن الحرب.

ومن المقرر أيضًا أن تشمل مناورات بمشاركة كل من القوات البرية والسفن والطائرات.

وأوضح البيان أن المناورات سوف تحاكي سيناريو الحرب على عدة جبهات في المنطقة الشمالية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجيش الإسرائيلي يرى أن أي حرب مستقبلية ضد الحزب الله لن تكون في جنوب لبنان، وإنما ستمتد إلى سوريا وكذلك إلى قطاع غزة.

وتم تقليص المناورات، وهي الأكبر المخطط لها لهذا العام، بشكل كبير بسبب القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

ومع ذلك، واجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مخاوف وانتقادات داخل الجيش بشأن قراره المضي قدما في المناورات على الرغم من تفشي الوباء.

وحذّر الإسرائيليين من أنه من المحتمل أن يلاحظوا وجودا أكبر من المعتاد للطائرات في جميع أنحاء البلاد بشكل عام وأن مدينتي حيفا وأشدود من المرجح أن يروا أعدادا كبيرة من القوات والمركبات والسفن حول الموانئ.

وفي وقت سابق، أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتصنيف جواتيمالا لحزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعد على قطع قدرة هذه الحركة على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال حول العالم.

وقال بومبيو، في بيان له،إن العالم أدرك حزب الله على حقيقته، والذي ليس كمدافع عن لبنان، بل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود مكرسة للدفع بأجندة إيران الخبيثة.

ووصف حزب الله بأنه مثل تنظيم القاعدة وداعش، يتمتع بانتشار عالمي في السنوات الأخيرة وعملياته ومؤامراته التي طالت الأمريكيتين ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا وإفريقيا وآسيا.