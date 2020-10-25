رئيس أذربيجان: مستعدون اليوم للاتفاق على وقف إطلاق النار في كاراباخ

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم، الأحد، عن استعداد بلاده للاتفاق على وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ.

وفي مقابلة له مع قناة "فوكس نيوز" قال علييف: "نعم، نحن جاهزون. لقد قلت هذا مرات عديدة.. نحن مستعدون اليوم للاتفاق على وقف إطلاق النار".

وأضاف الرئيس الأذربيجاني: "لكن في الوقت نفسه، يجب على أرمينيا، ورئيس وزرائها أن يعلنوا التزامهم بالمبادئ التي تم وضعها بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا" قبل يومين قال رئيس الوزراء الأرميني: "لا يوجد حل دبلوماسي لنزاع ناغورني قره باغ".

وفي وقت سابق، وافق الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، على نشر مراقبين وقوات لحفظ السلام في إقليم كاراباخ، مشيرا إلى شروط سيتم طرحها لدخولهم.

وقال علييف في حوار له مع صحيفة "نيكاي" اليابانية، الخميس الماضي، إن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستتقدم بالاقتراحات الخاصة بتشكيلة بعثة المراقبين وقوات حفظ السلام، وعدد أفرادها ومواعيد نشرها.

وأعلن علييف أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء قمة بينه وبين رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في العاصمة الروسية موسكو لبحث النزاع حول قره باغ.

وفي 27 سبتمبر الماضي، تجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، وأقر الرئيس الأذربيجاني، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية.

ومن جانبه، أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناجورني قره باغ.