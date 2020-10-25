دوت الخليج :- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، والبالغة 1824 مركزا.

وقال الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني إن الهيئة اصدرت المواقع الجغرافية لمراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية بصيغة (QR)، مشيرا إلى أن الهدف هو تمكين الراغبين بمعرفة موقع مركز الاقتراع والفرز من تحديده على الخريطة الإلكترونية مباشرة من خلال أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة التابلت لتسهيل الاستدلال على المراكز والوصول اليها بأسهل الطرق. واكد المومني انه من خلال الاستعلام عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم المجاني 94455، يستقبل المرسل رابطا إلكترونيا يستطيع من خلاله معرفة مركز اقتراعه عبر استخدام الخرائط الجغرافية. انقر هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستقلة للانتخاب تنشر الخريطة الإلكترونية لمراكز الاقتراع والفرز في الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.