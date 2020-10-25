الهند تتخطى 53 ألف إصابة و650 وفاة بسبب كورونا فى 24 ساعة





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند ، اليوم الأحد، تسجيل 53 ألفًا و370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، ما يرفع إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى الهند إلى 7 ملايين وو864 ألفاً و811 حالة.

ووفقًا لما أوردته شبكة "إن دى تى فى" المحلية فى الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 650 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتصل بذلك حصيلة وفيات الوباء فى الهند إلى 117 ألفاً و956 حالة.

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