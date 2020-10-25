زلزال عنيف يضرب إقليم فى إندونيسيا

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء فى إندونيسيا، وقع مركز الزلزال فى الساعة السابعة و56 دقيقة صباح الأحد بالتوقيت المحلى، وكان مركزه على بعد حوالى 90 كيلومترًا من منطقة بانجانداران، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
وأوضحت الوكالة أن منطقة "بانجانداران" بإقليم جاوة الغربية هى نفس المنطقة التى ضربها زلزال قاتل فى 17 يوليو 2006.
وكان الزلزال الذى بلغت قوته 6.8 درجة تسبب حينذاك، فى حدوث موجة تسونامى عاتية وصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، ما أضر بالكثير من المنازل فى المناطق الساحلية، وأودت بحياة 668 شخصًا على الأقل.
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