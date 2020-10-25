إصابات كورونا تتجاوز 42.6 مليون حالة حول العالم

وبحسب الجامعة الأمريكية، وصل إجمالى الإصابات إلى 42 مليونا و613 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما تجاوز عدد المتعافين من الوباء 28.7 مليون حالة، وتجاوز عدد الوفيات المليون و149 ألف حالة.
وتشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا والمكسيك وبيرو والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وإيطاليا وتشيلى.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.
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