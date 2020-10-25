تصعيد في شرق المتوسط.. اليونان ترد على نافتكس تركي بشأن تمديد التنقيب

ردت اليونان، على نافتكس الملاحة التركي الخاص بتمديد مهمة سفينة التنقيب والأبحاث عروج ريس والسفن المصاحبة لها، موجهة رسالة إلى بحارتها بأن هذا الإنذار غير قانونية، لأنها جزء من الجرف القاري لأثينا.

ووفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، أصدرت اليونان مضادا لنافتكس88، يؤكد أن النافتكس التركي غير قانوني ويتجاوز الجرف القاري للبلاد، مطالبة البحارة بتجاهله وإلغاءه.

وكانت تركيا، أعلنت في وقت سابق، تمديد مهمة سفينة عروج ريس في البحر المتوسط حتى الرابع من نوفمبر؛ في خطوة من شأنها أن تزيد من التوتر مع اليونان وقبرص.

وذكرت نشرة بحرية تركية في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، أن السفينة "عروج ريس"، إلى جانب سفينتين أخريين، هما أتامان وجنكيز هان، ستستمران في العمل في منطقة جنوب جزيرة رودس اليونانية حتى 4 نوفمبر.

يذكر، أن أنقرة سجبت سفينة التنقيب، الشهر الماضي، للسماح بالدبلوماسية قبل قمة الاتحاد الأوروبي، حيث سعت قبرص لفرض عقوبات على تركيا، لكن بعد ذلك أعادتها هذا الشهر مرة أخرى، مما أثار رد فعل غاضبًا من اليونان وفرنسا وألمانيا.

وتخوض تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، نزاعًا حول مساحة الجرف القاري والمطالبات المتضاربة بشأن الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط.

وزادت حدة الخلاف ين أثينا وأنقرة في أغسطس الماضي، عندما أرسلت تركيا عروج ريس إلى المياه التي تطالب بها اليونان وقبرص أيضًا.