أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة تعمل على تأمين وحماية المتظاهرين، الذين خرجوا اليوم، الأحد، في معظم المحافظات العراقية مطالبين بالقضاء على الفساد وإبعاد الفاسدين عن سدة الحكم، حسبما أفادت شبكة "العربية" نقلا عنه.
فيما أصدرت عمليات كربلاء، اليوم الأحد، توجيها يقضي بعدم حمل السلاح ضد المتظاهرين وتوفير الحماية لهم.
ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، وجه قائد عمليات كربلاء علي الهاشمي، بـ"عدم حمل السلاح ضد المتظاهرين والمعاملة الحسنة معهم وتأمين الحماية لهم".
وشهدت العاصمة بغداد ومعظم المحافظات العراقية، صباح اليوم الأحد، توافد آلاف المتظاهرين مطالبين بالقضاء على الفساد وإبعاد الفاسدين عن الحكم، ويأتي موعد التظاهرة اليوم تزامنا مع الذكرى الاولى لانطلاق "تظاهرات تشرين" التي انطلقت العام الماضي.
وبدوره، دعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير، في حين أشار إلى أن لدى الأجهزة الأمنية تعليمات "صارمة" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.
وحذر رسول في بيان له، أن "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".
ونشرت السومرية نيوز صورا في نفق التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما أشار مصدر إلى أن النفق ممتلئ بالمتظاهرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعاملة الحسنة وتوفير الحماية.. توجيهات عراقية لـ التعامل مع مظاهرات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.