بعد إصابة مساعديه بكورونا.. حقيقة دخول نائب ترامب الحجر الصحي

بعد إصابة حوالي 3 من مساعديه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، كشف ديفين أومالي المتحدث باسم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عن أن نائب دونالد ترامب لن يدخل الحجر الصحي.

وكانت الاختبارات قد أثبتت إصابة مارك شورت مدير مكتب بنس بفيروس كورونا المستجد.

وقال أومالي "الاختبارات التي أجريت لنائب الرئيس بنس والسيدة بنس جاءت سلبية بشأن كوفيد-19 اليوم، وهما في صحة جيدة".

ويعتبر شورت أقرب مساعدي نائب ترامب، إلا أنه يخضع حاليا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأوضح المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي أنه يتم التواصل مع الوحدة الطبية في البيت الأبيض، وأن بنس سيواصل جدول أعماله وفقا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبعد يوم من الحملة الانتخابية لترامب أمس السبت، شوهد بنس يرتدي قناعا أثناء عودته إلى واشنطن على متن طائرة الرئاسة الثانية بمجرد الإعلان عن خبر تشخيص شورت.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية عن إصابة مساعد آخر لبنس، وهو مارتي أوبست يوم الأربعاء الماضي، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن إصابة 3 مساعدين لبنس لم تسمهم.

ووجد نائب الرئيس الأمريكي، الذي يترأس اللجنة الخاصة لمواجهة كورونا في البيت الأبيض، نفسه في مواجهة وضع غير مريح حيث ينبغي عليه الموازنة بين المخاوف السياسية مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى جانب تعامل الإدارة مع وباء كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 220 ألف أمريكي.