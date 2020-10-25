المغرب: بدء تطبيق إجراءات احترازية صارمة ومنع التنقل الليلي لمدة 4 أسابيع بالدار البيضاء

تدخل مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية وجميع المناطق التابعة لها اعتبارا من مساء اليوم، الأحد، ولمدة 4 أسابيع إلى وضعية حظر تنقل ليلي، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير؛ لمواجهة الارتفاع المستمر في أعداد المصابين بفيروس كورونا.



وقررت الحكومة المغربية، في وقت سابق، منع جميع أشكال التنقل الليلي من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية، مع ضرورة الحصول على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المناطق والأقاليم التابعة لمدينة الدار البيضاء، تسلم من قبل السلطات المحلية المختصة، وإغلاق ملاعب الأحياء والمنتزهات.

كما تتضمن الإجراءات إغلاق المطاعم والمقاهي وجميع المتاجر والمحلات التجارية الكبرى الساعة 8 مساء، وتتوقف وسائل النقل العام الساعة التاسعة مساء، وإغلاق أسواق الأحياء الساعة الثالثة ظهرًا.

كما طالبت الحكومة جميع الشركات والمؤسسات بالعمل عن بعد، في الحالات التي تسمح بذلك، بالإضافة إلى الإبقاء على جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها سابقا، من إغلاق للحمامات العامة وقاعات الرياضة، ومنع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص.

يذكر أن مدينة الدار البيضاء تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات في المملكة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.