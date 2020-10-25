مهمة إيريني: تفتيش سفينة سورية كانت في طريقها لمصراتة من تركيا

أعلنت عملية إيريني الأوروبية، اليوم الأحد، عن تفتيش سفينة سورية كانت في طريقها لمصراتة من تركيا، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وأوضحت مهمة إيريني أن نتيجة فحص السفينة السورية المتجهة لمصراتة جاءت سلبية.

وفي وقت سابق، قالت عملية إيريني إنها تمكنت من رصد "120 رحلة جوية مشبوهة، ربما تحمل شحنات عسكرية ذهابا وإيابا إلى ليبيا"، منذ انطلاق العملية في 4 مايو الماضي، وذلك خلال مراقبتها 25 مطارا ومهبطا في البلاد.

وأشارت العملية إلى أن السفن المشاركة فيها نفذت 33 زيارة على متن السفن التجارية المتجهة إلى ليبيا خلال الفترة نفسها، «ورصدت سفن مشبوهة في أكثر من 16 ميناء ونقطة رسو»، حسب بيان على موقعها الإلكتروني، الأربعاء الماضي.

وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وفق ما أعلن وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل في السابع من مايو الماضي.

وقال بوريل آنذاك إن العملية "تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، حتى في وقت تحارب فيه الدول الأعضاء جائحة

كورونا".

واتفق القادة الدوليون على الإبقاء على حظر التسليح الأممي خلال مؤتمر برلين للسلام في يناير. وتأجل إطلاق المهمة قرابة شهر على خلفية خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها. لكن اتفق الاتحاد الأوروبي على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر.