تعرض ألفونسو لإصابة بالغة.. ضربة قوية لدفاع بايرن ميونخ

تعرض ظهير أيسر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الكندي الدولي الفونسو ديفيس لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.
وأصيب ديفيس، أحد أبرز لاعبي الفريق البافاري في الآونة الأخيرة بعد دقيقتين على انطلاق مباراة فريقه ضد اينتراخت فرانكفورت (5-صفر) في الدوري المحلي ولم يتمكن من اكمالها.
وقال مدرب الفريق هانزي فليك "يعاني الفونسو من إصابة في أربطة الكاحل. أحد الأربطة تمزق كليا والآخر جزئيا. نقدر غيابه عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدرب الفريق البافاري قوله "إصابة ديفيس ضربة قوية، وعندما يغيب لاعب من هذه النوعية فهذا مؤلم".
وكان ديفيس يخوض أول مباراة له أساسيا منذ مشاركته ضد ديورن في مسابقة كاس المانيا في 15 أكتوبر الحالي، وقد لعب بدلا منه الفرنسي لوكا هرنانديز في المباراتين ضد ارمينيا بيليفيلد محليا وضد اتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
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