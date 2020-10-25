روسيا تعلن 16710 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وبحسب غرفة العمليات الروسية لمواجهة وباء كورونا، ارتفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى روسيا إلى مليون و513.877 حالة منذ بدء تفشى الوباء. كما أكدت الغرفة الروسية وفاة 229 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية فى البلاد إلى 26 ألفًا و50 وفاة بسبب جائجة كورونا.

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