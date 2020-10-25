أرمينيا : لدينا ما يثبت تورط قوات تركيا الخاصة فى قتال قره باغ

أكدت النيابة العامة فى أرمينيا، اليوم الأحد، أنه "لديها من الأدلة الواقعية ما يثبت تورط عناصر من القوات الخاصة التابعة للجيش التركى بالمشاركة فى الأعمال القتالية فى قره باغ".





ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قال المكتب الصحفى فى النيابة العامة الأرمنية، إنه "فى إطار القضية الجنائية التى تم التحقيق فيها بشأن شن حرب عدوانية من جانب أذربيجان ضد أرمينيا وأرتساخ، تلقت النيابة العامة فى أرمينيا، إثباتات دامغة تدل على أنه منذ أغسطس من هذا العام، قام العديد من أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية بتدريب الجيش الأذربيجانى". كما أشارت النيابة العامة الأرمينية إلى أن "عناصر من القوات الخاصة التركية شاركت بشكل مباشر فى الأعمال القتالية فى إقليم ناغورنى قره باغ".

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