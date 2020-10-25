هجوم غامض يستهدف أشهر معهد لمواجهة كورونا فى ألمانيا

ووفقًا لتقرير الشرطة الألمانية، اكتشف موظفو المعهد أن عدة أشخاص حاولوا، مساء أمس السبت، تحطيم النوافذ لإلقاء المواد الحارقة داخله، إلا أنهم فشلوا فى تنفيذ ذلك، مضيفًا أن المشتبه بهم لاذوا بالفرار، فيما يتم البحث فى دوافع الحادث وهل هى سياسية أم لا.

وذكر المحققون أنه تم إلقاء المواد الحارقة على واجهة المعهد، وهو من المؤسسات البحثية المعروفة على مستوى العالم، والذى تم تأسيسه عام 1891.

ومعهد روبرت كوخ هو المؤسسة المتخصصة فى الكشف عن الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها ومكافحتها فى ألمانيا. وأصبح المعهد محل اهتمام كبير فى ألمانيا مع ظهور فيروس كورونا المستجد، إذ أنه المسؤول عن تقييم مخاطر الفيروس ورصد إحداثياته فى البلاد.