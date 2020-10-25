ترامب مهاجما CNN: لا يرون غير كوفيد كوفيد كوفيد

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على شبكة CNN، متهما إياها بالتحيز ضده بالتركيز المفرط على وباء كوفيد-19 في محاولة لـ"تخويف الجميع" قبيل الاستحقاق الرئاسي في 3 نوفمبر.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو أمس السبت: "CNN لا ترى شيئا غير كوفيد كوفيد كوفيد فقط، فهى لا ترى معدل وفيات ولا ترى اختبارات الكشف عن الإصابات ولا ترى معدلات التوظيف ولا المؤشرات الاقتصادية الرائعة.. ولا ترى أي شيء نقوم به".

وأضاف: "إذا سقطت طائرة على متنها 500 شخص أمام أعينهم لن يقولوا شيئا وسيتجاهلون الأمر وسيستمرون في كوفيد كوفيد كوفيد.. أنه أمر لا يصدق".

وتابع: "يحاولون تخويف الجميع لكن عليكم أن تتحكموا في حياتكم وعليكم أن تخرجوا (من بيوتكم)"، مناديا في الوقت نفسه الجمهور، الذين حضر معظمهم بلا كمامات، "الحفاظ على اليقظة" وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي عند الضرورة.

تأتي تصريحات ترامب في وقت تسجل فيه ولاية أوهايو والبلاد ككل أرقاما قياسيا للإصابات بالفيروس رغم وعود الرئيس بأن التغلب عليه بات قريبا.