دوامة الاستفزازات.. الاتحاد الأوروبي يحذر أردوغان من إهانة ماكرون

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، دعمه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الإهانة التي وجهها إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بوقف دوامة الاستفزازات الخطيرة، في أعقاب تصريحات أردوغان التي قال فيها "ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل أي شيء: افحص صحتك العقلية".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أمس استدعاء سفيرها لدى أنقرة للتشاور بشأن ما صدر من تصريحات "غير مقبولة" من قِبل الرئيس التركي بحق نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى "غياب رسائل التعزية والمساندة من الرئيس التركي عقب اغتيال صامويل باتي"، المدرس الذي قتل بقطع الرأس قبل أسبوع في اعتداء نفذه إسلامي قرب مدرسته في الضاحية الباريسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن "تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة. تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجا للتعامل. نطلب من أردوغان أن يغير مسار سياسته لأنها خطيرة على كل الأصعدة. لن ندخل في سجالات عقيمة ولا نقبل الشتائم".