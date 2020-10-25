شاهد.. مواجهات بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن وسقوط عشرات المصابين

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، بإصابة 37 مدنيا و14 من القوات الأمنية في مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في العراق؛ حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وخرج آلاف العراقيين اليوم، الأحد، إلى ساحة التحرير ومحيط المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة في بغداد، لتجديد احتجاجهم على عجز السلطات على القيام بإصلاحات هيكيلية والقضاء على الفساد، وتزامن موعد التظاهرة اليوم مع الذكرى الاولى لانطلاق "تظاهرات تشرين" التي انطلقت العام الماضي.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، قد أكد أن الحكومة تعمل على تأمين وحماية المتظاهرين، الذين خرجوا اليوم، الأحد، في معظم المحافظات العراقية.

فيما أصدرت عمليات كربلاء، اليوم الأحد، توجيها يقضي بعدم حمل السلاح ضد المتظاهرين وتوفير الحماية لهم. وجه قائد عمليات كربلاء علي الهاشمي، بـ"عدم حمل السلاح ضد المتظاهرين والمعاملة الحسنة معهم وتأمين الحماية لهم".

وبدوره، دعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير، في حين أشار إلى أن لدى الأجهزة الأمنية تعليمات "صارمة" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.

وحذر رسول في بيان له، أن "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".