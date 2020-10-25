قلق في كوريا الشمالية: الغبار القادم من الصين قد ينقل كورونا

على الرغم من أن كوريا الشمالية لم تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى الآن، إلا أن قادتها قلقون من تفشي محتمل للوباء، وذلك عن طريق الغبار الأصفر الموسمي القادم من الصين.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، طالب المسؤولون بكوريا الشمالية، المواطنين بتجنب الخروج من منازلهم وارتداء أقنعة الوجه إذا اضطروا للخروج، موضحة أن الغبار الأصفر الذي يهب من الصين يمكنه أن ينقل فيروس كورونا.

وقالت صحيفة رودونج سينمون الرسمية الكورية الشمالية "مع استمرار انتشار إصابات فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم أصبحت الحاجة إلى التعامل مع الغبار الأصفر واتخاذ إجراءات شاملة أكثر أهمية".

ولا يوجد دليل على ما يبدو من الإدعاء الذي تقوله كوريا الشمالية، إلا أنه يتوقعون أن يأتي مع الغبار الذي يهب من صحراء جوبي ، على بعد 1200 ميل تقريبًا من كوريا الشمالية.

وتغطي صحراء جوبي، مساحات شاسعة من شمال الصين وجنوب منغوليا، وتعد واحدة من أكثر مصادر الغبار وفرة في العالم.

ولم تسجل كوريا الشمالية حتى الآن، أى حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهو أمر يشكك فيه خبراء الصحة، لكنها فرضت قيودا على الحدود فضلا عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى المرض.