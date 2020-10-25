قطعوا يديه وفقأوا عينيه| الأردن يوجه تهمة عمل إرهابي لمنفذي جريمة فتى الزرقاء

وجّه مدعي عام محكمة أمن الدَولة الأردنية، الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات، لمتهمي جريمة الزرقاء تهما من بينها القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قرر خريسات توقيف المتهمين في هذه القضية، اليوم الأحد، مدة 15 يوما قابلة للتجديد في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتدى عدد من الأشخاص على الفتى صالح، المعروف إعلاميا بفتى الزرقاء، بعدما اختطفوه وقاموا ببتر يديه وألحقوا أضرارا بالغة بعينيه.

وزعم المتهمون أن جريمتهم هذه جاءت انتقاما من والد الفتى لـ"ارتكابه" جريمة بحق أحد أقربائهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين جميعا، وتم إحالتهم الى محكمة أمن الدولة للنظر في القضية.