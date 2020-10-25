سوريا تغلق معبر جرابلس مؤقتا

دمشق ـ الوطن:

أعلنت إدارة معبر جرابلس الحدودي مع تركيا أمس، إغلاق المعبر بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر. بسبب ازدياد نسبة الإصابات بفيروس كورونا في الشمال السوري. وقد حذرت مصادر طبية في سوريا أنّ مدينة إدلب تشهد ازدياداً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وقالت المصادر إن مدينة إدلب تعتبر منطقة حارة جديدة يلاحظ فيها ازدياد عدد الحالات الإيجابية، حيث تم تسجيل 123 إصابة جديدة في المنطقة بيوم واحد.

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