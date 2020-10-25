واشنطن ـ د ب أ: أفاد مصدر مطلع بإصابة مارتي أوبست، أحد كبار مستشاري نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد. وقال المصدر لشبكة “سي إن إن ” الإخبارية الأميركية مساء امس الاول بإن أحد كبار مستشاري نائب الرئيس مايك بنس ثبت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويعمل مارتي أوبست كمستشار سياسي لبنس لكنه ليس موظفا حكوميا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة مستشار نائب الرئيس الأميركي بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.