فاوتشى : البت فى لقاح كورونا سيكون فى أوائل ديسمبر

أعلن خبير الأمراض المعدية الأمريكى أنتونى فاوتشى، اليوم الأحد، أن البت فى سلامة وفعالية لقاح مضاد لمرض فيروس كروونا سيكون بحلول أوائل ديسمبر المقبل، إلا أنه من غير المرجح أن يجرى أى تطعيم على نطاق أوسع قبل عام 2021.





ووفقًا لتصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بى. بى. سى"، قال فاوتشى: "سنعرف ما إذا كان أحد اللقاحات آمنًا وفعالاً بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر". وتابع الخبير الأمريكى: "عندما تتحدث عن تطعيم قطاع كبير من السكان ليتسنى لك إحداث تأثير هام فى ديناميكيات التفشى، فعلى الأرجح لن يحدث ذلك قبل الربع الثانى أو الثالث من العام المقبل".

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