أردوغان ردا على التهديدات الأمريكية: لا تعرفون مع من تتعاملون وتركيا ليست...

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تتخلى عن منظومات "إس-400" أو دعم أذربيجان رغم تهديدات الولايات المتحدة، مشددا على أن "تركيا ليست دولة قبلية".

وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ملاطيا، اليوم الأحد، متوجها إلى المسؤولين الأمريكيين: "أخذنا خطوات في إطار مشروع F-35، لكنكم وجهتم تهديدات لنا. طالبتم منا إعادة إس-400 إلى روسيا. لكننا ليسنا دولة قبلية".

وأشار أردوغان إلى التهديدات الأمريكية بتطبيق إجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب دعمها لأذربيجان، وصرح في هذا السياق ردا على المسؤولين في واشنطن: "أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون. لا تتأخروا بعقوباتكم أيا كانت".

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن رفضها شديد اللهجة لإجراء تركيا اختبارا لمنظومات الصواريخ "إس-400"، معتبرة أن مثل هذه العمليات تتناقض مع التزامات الجانب التركي في إطار الناتو، كما هددت واشنطن أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها بعد أن استبعدتها سابقا من مشروع مقاتلات "F-35".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعالي أصوات في الولايات المتحدة تدعو لفرض عقوبات على تركيا بسبب دعمها لأذربيجان في النزاع الدائر بإقليم قره باغ مع القوات الأرمنية.