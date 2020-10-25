تعرية وتفتيش.. أستراليا تطالب قطر بتوضيح ما حدث لرعاياها في مطار حمد الدولي

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، احتجاجها على تعرض نساء استراليات لـ "التعرية" والتفتيش بمطار حمد الدولي بـ قطر، في الثاني من أكتوبر الجاري، وذلك على خلفية العثور على جثة رضيع بالمطار.

ونقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام استرالية وبريطانية قولها إن "السلطات الأسترالية طالبت قطر بتوضيح ما حدث وعبرت عن "مخاوف جدية" بهذا الشأن".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية لصحيفة "ذي جارديان" البريطانية إن حكومته "على علم بالتقارير المتعلقة بمعاملة الركاب في قطر على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية إلى أستراليا"، مشيرا إلى إن حكومته "تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية"، وذلك بعد أن اهتم الإعلام البريطاني والأسترالي، على حد سواء، بالقضية.

وأجبرت شركة الخطوط الجوية القطرية مسافرات أستراليات إلى العاصمة كانبرا على النزول من الطائرة، التي كن على متنها، لإخضاعهن لعملية تفتيش أمني شامل، بما فيه الفحص الطبي مما اضطرهن إلى خلع ثيابهن في عملية تحقيق بشأن جثة الرضيع التي اكتشفت فجأة بالمطار.

وقال أحد المسافرين إن الفحص الطبي كان يهدف إلى التأكد من أن تلك النساء الـ 13 لم تنجبن أطفالا مؤخرا والتحقق من عدم وجود علاقة بينهن وبين جثة الرضيع. وأدى هذا التفتيش والفحص الطبي إلى تأخير الرحلة لمدة 4 ساعات بعدما كان كل المسافرين جاهزين للرحلة على متن الطائرة وقائدها يتهيأ للإقلاع حسب شهادات الركاب.