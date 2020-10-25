إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا.. تفاصيل

أعلنت الحكومة الإسبانية، حالة الطوارئ الصحية، اليوم ، لوقف تصاعد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

وعقدت الحكومة الإسبانية، اجتماعا استثنائيا صباح اليوم، من أجل دراسة بنود مرسوم ملكي جديد بشأن إعلان حالة التأهب في الدولة.

كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير عرضت هذا القرار المحتمل إصداره، يوم الجمعة الماضي على 17 منطقة ذاتية الحكم في البلاد، إذ لاقى الاقتراح ترحيبًا من قبل الأغلبية التي طلبت ذلك.

وطلبت الحكومات في تسع مناطق على الأقل من الحكومة المركزية في مدريد إعلان حالة الطوارئ، مدعمة هذه الخطوة.

وبهذا القرار، تكون هذه ثاني حالة طوارئ يتم إعلانها هذا العام في إسبانيا بعد اتخاذها في مارس الماضي، لاحتواء الموجة الأولى من فيروس كورونا، والتي استمرت حتى يونيو الماضي.

وقبل أيام، أصبحت إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم تتخطى مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، مع اعتراف سانشيز يوم الجمعة بأن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في البلاد قد تجاوز 3 ملايين.

وسجلت إسبانيا حتى الآن ما يقرب من 35 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء.