تصعيد للتوتر.. إيران تنشر الحرس الثوري على حدودها مع أرمينيا وأذربيجان

نشرت إيران، اليوم الأحد، قوات الحرس الثوري على طول حدود أرمينيا وأذربيجان، وذلك في أعقاب إطلاق نار طائش من القتال في إقليم ناجورني قره باغ.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" عن قائدها البريجادير جنرال محمد باكبور قوله "وحدات من القوات البرية (للحرس الثوري) تم إرسالها وتمركزت في المنطقة".

وأشار باكبور إلى أن مهمة الحرس الثوري حماية المصالح الوطنية وضمان السلام والأمن، مضيفا أن إيران تحترم جيرانها لكن أي تحول في حدود الجغرافيا السياسية يعتبر من خطوط طهران الحمراء.

وتابع: "نعارض أي احتلال واعتداء وكنا مع تحرير قره باغ منذ البداية".

وأفاد موقع الحرس الثوري "سيباه نيوز" على الإنترنت أن القائد زار مقاطعة خدا أفرين الحدودية يوم أمس السبت.