إعصار مولاف يتسبب في فرار 9 آلاف شخص من منازلهم بالفلبين

تسبب وصول إعصار "مولاف" إلى اليابسة أثناء عبوره مقاطعات في الجزء الجنوبي من جزيرة "لوزون" الرئيسية بالفلبين، في فرار قرابة 9 آلاف شخص من منازلهم.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسئولين فلبينيين - لم تسمهم - قولهم "إن الإعصار تسبب في هطول أمطار غزيرة، ورياح قوية؛ ما أدى إلى أضرار في البنى التحتية".

من جانبها، أعلنت وكالة مراقبة الكوارث، أنها تلقت تقارير عن تضرر الطرق والجسور؛ جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في بعض المناطق، لافتة إلى عدم وقوع إصابات حتى الآن.

وأكدت الوكالة، أنه تم إجلاء حوالي 5518 شخصا، إلى مناطق أكثر أمانا، بينما لجأ 3421 شخصا مع أقاربهم، إلى مناطق خارج نطاق الخطر، كما ألغيت عمليات السفر البحري في مناطق الخطر، ما أدى إلى انقطاع السبل بـ569 شخصا في الموانئ، بسبب الرياح القوية.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من هبوب عواصف يصل ارتفاعها إلى مترين، في المناطق الساحلية، في مقاطعة (سامار) الشمالية، ومنطقة بيكول، والأجزاء الوسطى والجنوبية من مقاطعة كويزون، ونبهت السلطات عدة مقاطعات وسط الفلبين، من رياح الأعاصير المدارية.

وتوقع مركز الأرصاد الجوية، أن يواصل إعصار "مولاف" تكثيفه فوق بحر الصين الجنوبي، بعد عبوره الأرخبيل الفلبيني.