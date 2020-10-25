سلوكها يجعل الحوار أمرا بعيد المنال.. خارجية اليونان: تركيا تتجه نحو العثمانية الجديدة

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الأحد، إن تركيا تتجه نحو "العثمانية الجديدة"، مؤكدا: "ستدافع عن وطننا".

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، شددت الخارجية اليونانية على أن سلوك تركيا غير المقبول يجعل إمكانية إقامة حوار بناء "أمرا بعيد المنال". وأعلنت الخارجية اليونانية أنها ستقدم شكوى إلى الجانب التركي بشأن تمديد مهمة سفينة التنقيب في البحر المتوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، ردت اليونان، على نافتكس الملاحة التركي الخاص بتمديد مهمة سفينة التنقيب والأبحاث عروج ريس والسفن المصاحبة لها، موجهة رسالة إلى بحارتها بأن هذا الإنذار غير قانونية، لأنها جزء من الجرف القاري لأثينا.

وفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، أصدرت اليونان مضادا لنافتكس88، يؤكد أن النافتكس التركي غير قانوني ويتجاوز الجرف القاري للبلاد، مطالبة البحارة بتجاهله وإلغائه.

وكانت تركيا، أعلنت في وقت سابق، تمديد مهمة سفينة عروج ريس في البحر المتوسط حتى الرابع من نوفمبر؛ في خطوة من شأنها أن تزيد من التوتر مع اليونان وقبرص.

وذكرت نشرة بحرية تركية في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، أن السفينة "عروج ريس"، إلى جانب سفينتين أخريين، هما أتامان وجنكيز هان، ستستمران في العمل في منطقة جنوب جزيرة رودس اليونانية حتى 4 نوفمبر.