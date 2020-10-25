التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قيادة التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن اعتراض طائرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه البلاد.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن ظهر اليوم، أن القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

يأتي ذلك غداة إطلاق الحوثيين عددا من الطائرات المسيرة باتجاه السعودية، والتي دمرتها قوات التحالف، فقال المالكي فجر الأحد، إنه اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكان الدفاع المدني بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، أعلن أمس، السبت، إصابة شخص بسبب سقوط شظايا على المنطقة، بعد اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وكانت قيادة التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية، أعلنت في وقت سابق، عن تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه البلاد.

وأكد المالكي أن الحوثيين أطلقوا الطائرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وتواصل ميليشيات الحوثيين تهديداتها لأمن السعودية وذلك بإطلاق الطائرات المفخخة والصواريخ، والذي نددت به الدول العربية.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في وقت سابق، استنكاره إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية الطائرات، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.