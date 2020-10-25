التحالف يعترض مسيرتين حوثيتين مفخختين استهدفتا السعودية

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية .

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، بعد ظهر الأحد، إنه تم اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وكان قوات التحالف أعلنت في وقت سابق الأحد أنه تم اعتراض مسيرة مفخخة وتدمير في الأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه السعودية.

والسبت أيضا، أعلنت قوات التحالف اعترض طائرة مسيّرة حوثية استهدفت الأراضي الواقعة جنوبي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكان الدفاع المدني في منطقة عسير بالسعودية أفاد السبت بسقوط شظايا على المدنيين والأعيان المدنية بسراة عبيدة جراء اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، كما تضررت 5 منازل و3 مركبات مدنية.