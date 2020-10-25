أعلن رئيس الوزراء البلغارى، بويكو بوريسوف، اليوم الأحد، إصابته بفيروس



أعلن رئيس الوزراء البلغارى، بويكو بوريسوف، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حسبما أفادت قناة "العربية". وخضع رئيس وزراء بلغاريا، و3 من وزراء حكومته للعزل الصحى، أمس السبت، بعد مخالطتهم نائب وزير ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت السلطات الصحية فى البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء بلغاريا يعلن إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.