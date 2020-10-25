إصابة رئيس وزراء بلغاريا بفيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد أيام من دخوله العزل الصحي.

وقال رئيس وزراء بلغاريا في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه قرر منذ يوم الجمعة تأجيل كافة الأنشطة والاجتماعات العامة للأيام القادمة.

وأوضح بوريسوف أنه بعد إجراء اختبارين، ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يشعر بحالة إعياء عام وسيبقى في المنزل بناء على نصيحة الأطباء.

وأكد رئيس الوزراء البلغاري أنه باتباع الإجراءات الصحية اللازمة سينجح في مكافحة الوباء.

كان بوريسوف دخل العزل الصحي منذ يومين رفقة 3 وزراء، عقب إصابة نائب وزير في حكومته بفيروس كورونا.

وقال بورسيف، في وقت سابق إنه سيبدأ عزلا صحيا ذاتيا، بعد أن تم إبلاغه بإصابة نائب وزير البناء، الذي كان قد خالطه منذ مدة بفيروس كورونا.