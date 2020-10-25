ميليشيات الحوثي تزعم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

زعمت ميليشيات الحوثي، اليوم الأحد، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية. وادّعى المتحدث باسم ميليشيات الحوثي، أن الطائرات المسيرة تمكنت من تنفيذ عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k. وأضاف يحيى سريع، المتحدث باسم ميليشيا الحوثي، أن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في القاعدة وكانت الإصابات دقيقة. كما ادعى أن الهجوم كان "ردا على التصعيد الجوي للتحالف العربى وحصاره المستمر لهم". يأتى ذلك بعد يوم واحد من ادعاءات الحوثيين باستهداف قاعدة الملك خالد ومطارات جيزان وأبها بالطائرات المسيرة. من جانبها أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

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