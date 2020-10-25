دوت الخليج :-بحث وزير الزراعة محمد داودية لدى لقائه اليوم السبت رئيس جمعية مربي الاسماك والاحياء البحرية محمد شاهين سبل دعم مشاريع الاستزراع السمكي لتحقيق المزيد من الانتاج لما يشكله من قيمة مضافة ورافعة حقيقية للقطاع الزراعي في المملكة .

وقال داودية خلال اللقاء إنه من واجبنا تعميم ثقافة استهلاك الاسماك ضمن الموائد الأردنية، خاصة أن الاستهلاك السنوي للمواطن الاردني لا يزيد على 2 كلم من الاسماك مقابل 6 كلم من اللحوم و 30 كلم من الدواجن.

وأشار إلى ان الوزارة عملت في السابق على دراسة التوسع في الزراعة وعدلت أسس رخص الابار الانتاجية مع وزارة المياه وستتابع مشروع سوق الاسماك مع امانة عمان، بالإضافة الى التنسيق مع البنك المركزي والمؤسسات التمويلية للتعاون في الاستثمار الصناعي لمصنع اعلاف الاسماك.

من جهته ثمن شاهين اهتمام وزير الزراعة بقطاع الاسماك وسرعة استجابته للتعاون والتنسيق للاستثمار في هذا القطاع، وتعميم الاستزراع السمكي، ودعم ثقافة استهلاك الاسماك.

--(بترا)



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المواطن الاردني يستهلك 2 كيلو سمك و 6 كيلو لحم و 30 كيلو دجاج سنويا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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