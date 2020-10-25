أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة جوية سعودية

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سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة جوية سعودية

فذ سلاح الجو المسير في اليمن ، عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k. سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة جوية سعوديةفذ سلاح الجو المسير في اليمن ، عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة. ‏ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن العميد سريع تأكيده : أن الاستهداف ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على الشعب اليمني. وكان سلاح الجو المسير نفذ أمس السبت، عمليات هجومية استهدفت مطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط بالسعودية .



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